«Надоело конкретно»: возлюбленная Александра Петрова высказалась о травли в Сети

Фото: instagram.com/milostasii

Избранница актера Александра Петрова Стася Милославская рассказала, что устала от давления общественности. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Милославская заявила, что за ней стали пристально следить в Сети, оставлять гневные комментарии, упрекать и в чем-либо подозревать.

— Надоело конкретно. Просто потому что в интернете все смелые. «Мы разочарованы в вас»; «Мы думали о вас лучше»; «Вас читают дети, как вы можете»; «Вы обязаны то, то, то...»; «Вы публичная личность, привыкайте», — рассказала артистка.

Милославская также отметила, что в ее окружении присутствуют искренние люди с открытыми сердцами. Она напомнила о педагогах из Школы-студии МХАТ, которые учили студентов быть людьми.

— Если бы все были людьми, не было бы катастрофы на той же Камчатке, не было бы всего того ужаса, который происходит каждый день. Казалось бы, какая связь между хейтерами в Сети и экологической катастрофой мирового масштаба? А большая связь. Понимайте, как хотите, — высказалась актриса.

Ранее актеры Александр Петров и Стася Милославская рассказали, как начинался их роман. Как отметила девушка, отношения с возлюбленным возникли не во время работы над совместным фильмом «Стрельцов», а намного позже.

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