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Первый трейлер боевика «Охотник на монстров» с Милой Йовович появился в Сети
/ Фото: instagram.com/millajovovich/

Первый трейлер боевика «Охотник на монстров» с Милой Йовович появился в Сети

Юлия Ямпольская

Кино

Первый тизер фильма Пола У.С. Андерсона «Охотник на монстров» опубликовали в интернете. Отмечается, что актриса Мила Йовович сыграет в картине главную роль.

В размещенном в Сети ролике героиня актрисы, лейтенант отряда Артемис, со своими солдатами стоит против гигантского монстра Диаблоса, который известен по игре «Monster hunter», лежащей в основе боевика.

В фильме зрители узнают, как Артемиас окажется в мире, где обитают страшные чудовища. Вместе с Охотником, которого сыграл Тони Джа, герои попробуют помешать существам попасть на Землю.

В фильме снялись Рон Перлман, Миган Гуд, Диего Бонета, Ти Ай и другие. Планируется, что боевик выйдет в 2021 году.

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