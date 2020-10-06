СМИ: Ректор МГИМО Торкунов уйдет в отставку

Фото: mgimo.ru / Официальный сайт МГИМО

Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО, который он занимал на протяжении почти 30 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник во вторник, 6 октября.

Отмечается, что Торкунов уже достиг предельного возраста пребывания в этой должности. По словам источника, менять закон в связи с этим не планируется.

Анатолий Торкунов в конце августа отпраздновал 70-летие.

Весной 2020 года был принят закон, согласно которому предельный возраст ректоров вузов не может превышать 70 лет. При этом занимать пост ректора человек может не более трех сроков.

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