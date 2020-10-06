Асад обвинил Турцию в использовании террористов из Сирии в Нагорном Карабахе

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Турция использует террористов из Сирии и других стран в конфликте в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление сделал президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад во вторник, 6 октября.

По его словам, ранее Анкара использовала террористов из разных стран в Сирии, те же методы применялись в Ливии.

— Так что то, что она использует те же методы в Нагорном Карабахе не требует доказательств, это очень вероятно, потому что, как я уже сказал, именно Турция привела к этой проблеме, начала этот конфликт: она его поощряла, — подчеркнул Асад в интервью РИА Новости.

Он добавил, что власти Турции хотели «достичь чего-то», из-за чего они и собираются использовать те же методы.

Ранее СМИ сообщали, что в Нагорном Карабахе были убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них накануне были доставлены в САР.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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