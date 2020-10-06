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Зеленский заявил, что диалог с Путиным является необходимым
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Зеленский заявил, что диалог с Путиным является необходимым

Евгения Звощик

Внешняя политика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без общения с президентом РФ Владимиром Путиным никогда не удастся прекратить конфликт в Донбассе.

— Если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории, — пояснил украинский лидер в интервью изданию Politico Europe.

Он уточнил, что возвращение 140 удерживаемых лиц за время его президентства никогда бы не произошло, если бы у него не было диалога с российским президентом. Зеленский также выразил сожаление, что некоторые СМИ делают все для срыва диалога, даже в рамках «нормандского формата» или Минского процесса.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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