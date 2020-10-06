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Петр Бирюков: В Москве появились инновационные самовосстанавливающиеся ЛЭП
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Петр Бирюков: В Москве появились инновационные самовосстанавливающиеся ЛЭП

Василиса Чернявская 

Город

Московские энергетики проводят испытания уникального инновационного оборудования, которое позволяет избежать обрыва линий электропередачи даже в случае падения на них дерева. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что первые такие ЛЭП появились в поселении Новофедоровском (ТиНАО).

— На воздушных линиях устанавливается новейшее инновационное оборудование, которое наделяет их функцией самовосстановления, — рассказал Бирюков. — Это позволит предотвратить технологические нарушения, вызванные повреждением воздушной линии, и не допустить перерывов в электроснабжении потребителей.

Заместитель мэра пояснил, что уникальные технические особенности нового оборудования помогают распределять и натягивать провод в пролетах при падении высокого дерева.

— Благодаря распределению нагрузки исключается обрыв самонесущего изолированного провода и падение опор, электроэнергия продолжает поступать в дома потребителей, — подчеркнул Бирюков.

Новое оборудование прошло испытания в реальных условиях: специально срубленное сухое дерево при падении на провод не привело к повреждению линии и отключению потребителей. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что по результатам эксплуатации будет принято решение о дальнейшем массовом применении новой технологии.

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Петр Бирюковлинии электропередачиЖКХ
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