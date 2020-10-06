Чего ждать в октябре: экстрасенс Мехди Вафа дал прогноз для всех знаков зодиака

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в октябре. Прогноз на текущий месяц опубликовал «СтарХит».

Овен

Для Овнов октябрь будет напряженным. Для того чтобы решить все вопросы, потребуется много усилий. Однако основные задачи должны решиться в пользу представителей этого знака зодиака. Также Мехди посоветовал им уделить больше времени полноценному сну и беречь свое здоровье.

Телец

Текущий год для Тельцов стал сложным, но стрессы уже позади. Текущий месяц подарит внутреннее спокойствие. Также в октябре можно будет заняться чем-то новым и интересным, смело реализовав свои творческие амбиции.

Близнецы

Экстрасенс посоветовал Близнецам помнить о том, что не стоит останавливаться на достигнутом. Также следует быть более внимательными к ближайшему окружению. Если есть какие-либо разногласия, то лучше разрешить их сразу и не затягивать конфликт.

Рак

Этой осенью Ракам стоит больше времени уделять своей семье и не растрачивать себя на все стороны. Необходимо сконцентрироваться на определенных целях, а также избегать открытых конфликтов.

Лев

Львам порекомендовали быть смелее и совершать неординарные поступки, даже если их идеи кому-то могут показаться слишком необычными. Кроме того, в октябре необходимо уделить внимание семье.

Дева

Скука и однообразие в жизни Дев временны — их надо постараться перетерпеть. При возможности рекомендуется устроить полноценный отпуск и немного отдохнуть. Если обстоятельства не позволяют, то можно придумать интересное занятие, которое поможет перезагрузиться.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Весы

Все неразрешенные конфликты лучше завершить в октябре. Мехди отметил, что весь негатив Весы должны оставить в прошлом и двигаться дальше.

Скорпион

В случае любых перемен Скорпионам необходимо помнить о том, что не стоит изменять себе и своим принципам. У представителей этого знака зодиака начинается белая полоса.

Стрелец

Для Стрельцов октябрь — лучшее время для того, чтобы взять паузу. При этом дела душевные не стоит откладывать на второй план, поскольку от этого зависит многое в будущем.

Козерог

Текущий месяц пролетит незаметно, если не сбавить обороты. Важно контролировать вопросы личного характера и не упустить главные моменты в жизни. Также в октябре особенно остро будут чувствоваться вопросы материального характера.

Водолей

У Водолеев в октябре будет много энергии. Мехди посоветовал людям этого знака зодиака в текущем месяце позволить себе быть собой абсолютно во всем. Кстати, приятные сюрпризы на личном фронте можно ожидать в середине месяца.

Рыбы

Октябрь будет удачным в материальных вопросах, поэтому не стоит упускать свой шанс. Также экстрасенс отметил, что не стоит бояться непонимания других людей, Рыбам лучше попробовать быть разными.

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