Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космологии

Фото: youtube.com / Nobel Prize

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике 2020 года. Премию дали за открытия в области космологии, сообщили в Нобелевском комитете в Twitter-аккаунте во вторник, 6 октября.

Лауреатами стали Рейнхард Генцель и Андреа Гез, которые обнаружили в центре нашей галактики неизвестный массивный предмет, управляющий орбитами звезд. Сверхмассивная черная дыра стало единственным объяснением ученых.

Кроме того, лауреатом стал Роджер Пенроуз. Его наградили за открытие того, что «образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности».

Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского изобретателя Альфреда Нобеля.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Читайте также: Названы лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2020 год