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Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космологии
Фото: youtube.com / Nobel Prize

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космологии

Виктория Родимкина

Наука

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике 2020 года. Премию дали за открытия в области космологии, сообщили в Нобелевском комитете в Twitter-аккаунте во вторник, 6 октября.

Лауреатами стали Рейнхард Генцель и Андреа Гез, которые обнаружили в центре нашей галактики неизвестный массивный предмет, управляющий орбитами звезд. Сверхмассивная черная дыра стало единственным объяснением ученых.

Кроме того, лауреатом стал Роджер Пенроуз. Его наградили за открытие того, что «образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности».

Церемония награждения пройдет в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского изобретателя Альфреда Нобеля.

Читайте также: Названы лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2020 год

физикаНобелевская премияАльфред Нобель
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