СМИ озвучили доходы российских звезд в Instagram

Фото: instagram.com/buzova86

Российские звезды активно используют Instagram не только для связи с подписчиками и публикации личных фото, но и для получения дохода. Издание Teleprogramma озвучило суммы, которые получают знаменитости с помощью соцсети.

В частности, у Ольги Бузовой число фолловеров почти достигло 22 миллионов. Один рекламный пост приносит певице и ведущей 400 тысяч рублей. На втором месте по популярности находится боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, на которого подписаны 21,6 миллиона человек. Ежегодно Instagram приносит ему до 118 миллионов рублей.

На третьем месте по числу подписчиков находится блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, за жизнью которой в Instagram следят более 18 миллионов человек. За упоминание в Stories звезда берет от полумиллиона рублей, а пост обойдется в миллион рублей и более.

Столько же стоит рекламная публикация в аккаунте рэпера Тимати, который набрал 16 миллионов фолловеров. А вот у Ксении Бородиной цена поста будет более демократичной — от 300 тысяч. Исполнитель Егор Крид, несмотря на меньшее по сравнении с другими число подписчиков, требует за публикацию порядка двух миллионов рублей.

Блогер Ида Галич с семью миллионами фолловеров получает с одного поста от 1,4 миллиона рублей. Яна Рудковская, которая не набрала даже четырех миллионов подписчиков, оценивает рекламное сообщение на своей странице в один миллион рублей и более.

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