Суд оставил американца Майкла Калви под домашним арестом

Фигурант дела Baring Vostok Майкл Калви / Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Первый апелляционный суд оставил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви под домашним арестом. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 октября.

Отмечается, что Калви пробудет под стражей до 13 ноября. Такое же решение принято в отношении Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева.

Напомним, по версии следствия, Калви и его бизнес-партнер Филипп Дельпаль, а также «иные неустановленные лица» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за сделку об отступном, согласно которой вместо возврата долга кредитной организации были переданы 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной цене 600 тысяч, полагают следователи.

Однако независимая экспертиза пришла к другим выводам. По словам адвокатов фигурантов дела, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов дела вину не признает.

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