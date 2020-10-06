«Мы не понимали, где рамки»: Ханга рассказала о съемках передачи «Про это»

Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Российская журналистка Елена Ханга рассказала о том, как родился формат ток-шоу «Про это». Она заявила, что это было революционное ток-шоу, созданное в 1997 году.

— Это знаковая передача была для меня! Мы начинали то, чего вообще не было, такой передачи даже не было в Америке, это новый формат. Там ничего постыдного не было. Я росла с этой передачей. Мы не понимали, что можно, чего нельзя, что пошло. где рамки, за которые не надо заходить, — заявила Ханга в интервью актеру Вячеславу Манучарову.

Телеведущая заявила, что она вела еще одно шоу «Принцип домино», куда приглашались эксперты, которые говорили не на свои темы. Авторы передачи хотели, чтобы знаменитые спикеры раскрывались с другой стороны перед зрителями. так вышло с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским.

— Обсуждали 8 Марта в прямом эфире, он стал кричать, что все женщины проститутки, вопрос только в том, сколько они стоят. После чего швырнул в меня деньги. Мы срочно ушли на рекламу, я поворачиваюсь, а он меня спрашивает, не зашиб ли, и все ли нормально. Он сказал, что передача была протокольная и ему захотелось сделать ее веселее, — заявила Ханга.

Видео опубликовано на YouTube.

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