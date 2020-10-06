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Инвалид-колясочник из Анапы прыгнул в море, чтобы спасти человека
Фото: Telegram-канал «Мобильный репортёр official»

Инвалид-колясочник из Анапы прыгнул в море, чтобы спасти человека

Виктория Федотова

Происшествия

В Сети распространяется видео, снятое очевидцами в Анапе. На кадрах видно, что инвалид-колясочник Никита Ванков прыгнул в море с пирса, чтобы спасти тонущего человека. Он пришел на помощь двум мужчинам, которые пытались вытащить пострадавшего.

Видео: Telegram-канал «Мобильный репортер official»

Видно, как он быстро подплывает к захлебывающемуся и поднимает его над водой. Совместными усилиями они удерживают тонувшего парня и сами остаются на плаву.

Видео появилось в Telegram-канале «Мобильный репортер official» 6 октября.

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