«Всю жизнь их содержал»: Данко обвинил бывшую жену в попрошайничестве

Фото: instagram.com/danko_star

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, отдавал на нужды своих детей целое состояние. Об этом он заявил «Вечерней Москве», комментируя решение Хорошевского суда о взыскании алиментов в пользу бывшей гражданской супруги Натальи Устименко.

— Я даже в суд принес целую кипу счетов, справок. Наташа не работала ни секунды в своей жизни. То, что она трясет книжкой, что, мол, работает в Мосгордуме, — извините, это мой родственник ее устроил. Она туда ни разу даже не сходила на эту работу, фиктивная история. Это можно долго продолжать. Эти люди попрошайничают через интернет, — объясняет свою позицию Фадеев.

По его словам, бывшая гражданская жена зарабатывает довольно большие деньги потому, что он привлекал внимание к проблеме с его младшей дочерью Агатой, больной ДЦП. Данко отмечает, что ему таких денег за три дня в жизни не заработать, тем более сейчас, когда он должен чуть ли не улицы мести в связи с пандемией и отменой концертов.

К слову, суд установил выплату в размере 35 тысяч рублей. И певец признается, что это для него сейчас значительная сумма.

— У меня какая-то работа есть, я пытаюсь концы с концами свести, но это совершенно не те деньги. Я должен убивать пойти, чтобы выплачивать их? У меня просто в голову это не лезет. Всю свою жизнь я содержал этих людей, а они отобрали все мои деньги и еще хотят печень вдобавок. Замечательно. Советский суд — самый гуманный в мире. Пусть они будут счастливы, — сказал артист.

Впрочем, у самой Натальи Устименко, желавшей отсудить у отца своих детей сумму побольше, совершенно иная позиция. Она заявляла, что 35 тысяч — это самая большая сумма, которую Данко выделял на своих детей, и решением суда женщина осталась довольна, сообщает телеграм-канал Mash.

Сам же певец отметил, что совершенно не понимает предательства своих детей и все свое наследство в виде домов, квартир планирует в старости завещать на благотворительные цели: детскому дому или какому-нибудь дому инвалидов. А эти люди, отметил артист, имея в виду бывшую гражданскую жену и, возможно, дочерей Агату и Софию, не получат ни копейки.

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