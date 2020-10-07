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Дворец спорта появится в Коммунарке в 2023 году
Фото: Пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы

Дворец спорта появится в Коммунарке в 2023 году

Василиса Чернявская 

Город

Современный Дворец спорта появится в Коммунарке. Как рассказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, в составе будущего объекта могут разместиться тренажерные и универсальные залы, ледовая арена и бассейн. Спортцентр появится в составе административно-делового центра.

— В настоящее время для строительства физкультурно-оздоровительного центра подобран участок. Его площадь превышает полтора гектара, — сообщил руководитель городского ведомства.

Он отметил, что уже начато проектирование Дворца спорта, к работам привлечены специалисты различных проектных бюро.

— Построить новый Дворец спорта планируется в 2023 году, — заявил Владимир Жидкин.

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