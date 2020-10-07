Дворец спорта появится в Коммунарке в 2023 году
Современный Дворец спорта появится в Коммунарке. Как рассказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, в составе будущего объекта могут разместиться тренажерные и универсальные залы, ледовая арена и бассейн. Спортцентр появится в составе административно-делового центра.
— В настоящее время для строительства физкультурно-оздоровительного центра подобран участок. Его площадь превышает полтора гектара, — сообщил руководитель городского ведомства.
Он отметил, что уже начато проектирование Дворца спорта, к работам привлечены специалисты различных проектных бюро.
— Построить новый Дворец спорта планируется в 2023 году, — заявил Владимир Жидкин.
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