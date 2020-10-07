Владимир Жидкин: Среди новоселов ТиНАО преобладают москвичи

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Доля москвичей, выбирающих для проживания Троицкий и Новомосковский округа, выросла с 15 до более чем 70 процентов. Такие данные за последние восемь лет привел глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин. По его словам, высокая инвестиционная активность в самых молодых округах столицы позволяет с уверенностью говорить о комплексном развитии Новой Москвы. За те годы, как присоединенные территории оказались в составе столицы, в их развитие вложено инвесторами 1,36 триллиона рублей.

— Из бюджета Москвы потрачено 480 миллиардов рублей, — рассказал Владимир Жидкин.

Он отметил, что на средства из столичной казны возведены станции метро, дороги, объекты инженерной и социальной инфраструктуры. Только на «социалку» потрачено 338,56 миллиарда рублей.

— На эти средства построили свыше 80 объектов, — сказал руководитель московского ведомства.

Москвичей на новых территориях привлекает также простор — плотность населения на квадратный километр в Троицком и Новомосковском округах составляет всего 266 человек. При этом численность населения новых округов превысила 400 тысяч человек.

Среди других факторов, благодаря которым москвичи выбирают Троицкий и Новомосковский округа для проживания, Владимир Жидкин назвал динамику прироста новых рабочих мест, цены на недвижимость и хорошую экологию присоединенных территорий.

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