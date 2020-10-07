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Поликлинику в Мосрентгене спроектируют по BIM-технологии
Фото: Игорь Ивандиков

Поликлинику в Мосрентгене спроектируют по BIM-технологии

Василиса Чернявская 

Город

Поликлинику в Мосрентгене спроектируют по BIM-технологии. Как рассказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, уже определен проектировщик объекта здравоохранения. Планируется, что в смену поликлиника сможет принимать до 320 пациентов.

Благодаря BIM-технологиям, в проекте отразят рельеф, малые архитектурные формы, площадки, покрытия, лестницы, пандусы, ограждение и другие элементы благоустройства. Проект поликлиники сделают объемным, в нем отразят все моделируемые помещения, стены и перегородки, мебель, сантехническое оборудование и другие показатели.

— При этом поликлиника должна быть доступна для маломобильных пациентов, ее здание должно стать комфортным для передвижения. Проектировщики учтут опыт создания объектов с безбарьерной средой, — отметил Владимир Жидкин.

Он добавил, что в проекте специалисты отобразят тактильные указатели, информирующие о направлении движения и о препятствиях.

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