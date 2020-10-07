Скончался известный рок-гитарист Эдди Ван Хален

Фото: twitter.com/RollingStone

Известный рок-гитарист Эдди Ван Хален скончатся 6 октября на 66 году жизни. Об этом сообщил его сын Вольф Ван Хален.

— Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален этим утром проиграл продолжительную и непростую борьбу против рака, — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Эдди Ван Хален в 1974 году вместе со своим братом основал музыкальную группу Van Halen, в составе которой стал знаменитым. Со временем его признали одним из лучших рок-гитаристов в истории. Группа Van Halen только в Америке продала около 56 миллионов альбомов.