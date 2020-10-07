Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Скончался известный рок-гитарист Эдди Ван Хален
Фото: twitter.com/RollingStone

Скончался известный рок-гитарист Эдди Ван Хален

Виктория Родимкина

Общество

Известный рок-гитарист Эдди Ван Хален скончатся 6 октября на 66 году жизни. Об этом сообщил его сын Вольф Ван Хален.

— Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален этим утром проиграл продолжительную и непростую борьбу против рака, — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Эдди Ван Хален в 1974 году вместе со своим братом основал музыкальную группу Van Halen, в составе которой стал знаменитым. Со временем его признали одним из лучших рок-гитаристов в истории. Группа Van Halen только в Америке продала около 56 миллионов альбомов.

Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

Никита Масленников
Никита Масленников

Экономия выйдет туристу боком

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Все мнения
О проекте