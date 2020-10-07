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СМИ сообщили имя исполнителя главной роли в приквеле «Игры престолов»
Фото: instagram.com/paddy_considine

СМИ сообщили имя исполнителя главной роли в приквеле «Игры престолов»

Виктория Родимкина

Звезды

Британский актер Пэдди Консидайн может сыграть одну из главных ролей в сериале HBO «Дом дракона», который станет приквелом «Игры престолов». Об этом сообщило издание Deadline.

По его данным, актер исполнит роль короля Визериса Таргариена. Уточняется, что Консидайн стал первым актером, получившим роль в этом сериале.

Согласно сценарию, король Визерис Таргариен — добрый и справедливый правитель. В первом сезоне проекта планируется выпустить 10 серий.

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актерсериалы«Игра престолов»
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