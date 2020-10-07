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Скончался оперный певец Владислав Пьявко
Фото: facebook.com/vladislav.piavko.9

Скончался оперный певец Владислав Пьявко

Виктория Родимкина

Общество

На восьмидесятом году жизни скончался российский оперный певец Владислав Пьявко. Об этом сообщили на его странице в соцсети Facebook в среду, 7 октября.

— Вчера вечером этот мир покинул Владислав Иванович Пьявко, народный артист Советского Союза, — говорится в сообщении.

Уточняется, что о месте и времени прощания с певцом будет сообщено позднее.

Владислав Пьявко — оперный певец-тенор. Являлся солистом Большого театра с 1966 по 1989 год. Кроме того, выступал в Берлинской государственной опере и театре «Ла Скала».

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