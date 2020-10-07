«Молитесь за нас»: Андрейченко рассказала о критической ситуации в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко рассказала о непростой погодной ситуации в Мексике.
По словам актрисы, на город Канкун, где у нее находится вилла, надвигается ураган «Дельта» четвертой степени критичности из пяти.
— В далеком 2005 году после него в Канкуне не осталось ничего… Все было уничтожено, — сказала Андрейченко.
Она отметила, что будет пережидать непогоду в отеле.
— Молитесь за нас всех, — попросила она поклонников.
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Очень надеюсь, что все останется в том же виде 💚
Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko)
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