«Молитесь за нас»: Андрейченко рассказала о критической ситуации в Мексике

Фото: instagram.com/natalya_andreychenko

Актриса Наталья Андрейченко рассказала о непростой погодной ситуации в Мексике.

По словам актрисы, на город Канкун, где у нее находится вилла, надвигается ураган «Дельта» четвертой степени критичности из пяти.

— В далеком 2005 году после него в Канкуне не осталось ничего… Все было уничтожено, — сказала Андрейченко.

Она отметила, что будет пережидать непогоду в отеле.

— Молитесь за нас всех, — попросила она поклонников.

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