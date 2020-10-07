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Друг Овсиенко резко высказался о скандале вокруг алкоголизма артистки
Фото: vk.com / Татьяна Овсиенко

Друг Овсиенко резко высказался о скандале вокруг алкоголизма артистки

Олег Сыров

Звезды

С Татьяной Овсиенко все в порядке. Она не испытывает проблем с мужем и не страдает от алкогольной зависимости. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал бывший концертный директор звезды 90-х Игорь Архипов.

Архипов рассказал, что продолжает общаться с артисткой, несмотря на то что прекратились их рабочие отношения.

— Я с ней разговаривал по телефону всего час назад. Она позвонила, вроде веселая. Пошла гулять. Ничего такого, — сообщил он.

Экс-директор удивился, что представители СМИ допускают, что кто-то незаконно ограничивает свободу певицы. По его словам, это выдумки желтой прессы. Приятель исполнительницы в качестве примера нелепых фейков привел статью одного из изданий, напечатанную якобы со слов «ее случайного близкого знакомого».

— На полном серьезе там от первого лица описывалась история карлика, который удостоился страстной ночи с Овсиенко — будто все это произошло в каюте какого-то корабля… Вранье! — заверил он.

Игорь Архипов добавил, что он не психиатр, а музыкант, поэтому не может наверняка сказать, что у человека в душе. Однако он знаком с Овсиенко 30 лет и ничего, по его словам, «явно тревожного» не заметил.

Корреспондент «Вечерней Москвы» также обратился за разъяснениями к пресс-секретарю певицы Вячеславу, однако тот сказал, что «устал и говорить на эту тему не будет», после чего бросил трубку.

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