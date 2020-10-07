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Михаил Жванецкий решил уйти со сцены
Фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

Юлия Захарова

Общество

Писатель Михаил Жванецкий больше не будет выступать на сцене с концертами. Об этом в среду, 7 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя сатирика Олега Сташкевича.

— Михаил Михайлович ушел со сцены и закрыл передачу. Остается писателем, — отметил собеседник агентства.

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 2001 году сатирик стал лауреатом премии президента России в области литературы и искусства, а в 2012 году ему было присвоено звание народного артиста России.

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концертписательМихаил Жванецкий
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