Наталья Сергунина рассказала о конкурсе для стартапов в области киберспорта

Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Конкурс Game Innovators для стартапов в области киберспорта пройдет на базе Московского инновационного кластера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

— Это уникальный проект для российского киберспортивного рынка. Мы запускаем его вместе с крупными технологичными компаниями. Для талантливых и целеустремленных участников он может стать отправной точкой в карьере, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что к участию приглашаются разработчики и дизайнеры игр, которые получат возможность представить свое видение развития киберспорта. Как уточняется, заявки принимаются до 30 октября.

Финалистами конкурса станут 20 команд, которым необходимо будет презентовать свои проекты потенциальным покупателям и инвесторам. Как добавил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, участникам предложат сотрудничество с партнерами и профильные консультации.

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