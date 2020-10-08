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Армия Нагорного Карабаха сообщила о возобновлении боев на линии соприкосновения
Фото: facebook.com/shushanstepanyan

Армия Нагорного Карабаха сообщила о возобновлении боев на линии соприкосновения

Виктория Родимкина

Происшествия

Армия обороны Нагорного Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения утром 8 октября.

В сообщении уточнили, что боевые действия ведутся на северном и южном направлениях.

— Подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать ситуацию и подавлять активность противника, — уточнили на странице Армии обороны в соцсети Facebook.

Уточняется, что ночью ситуация на линии соприкосновения была стабильно напряженной. В некоторых зонах продолжались перестрелки, ракетно-артиллерийские удары.

В минобороны Армении уточнили, что карабахская армия отбила атаку азербайджанских военных сил в южном направлении. По данным ведомства, силы Азербайджана попытались выступить в южном направлении, но, потеряв три единицы военной техники и 20 человек убитыми и ранеными, отступили, передает РИА Новости.

В Баку заявили, что 30 мирных жителей Азербайджана были убиты, 144 — ранены. Разрушено 66 гражданских объектов и 427 домов.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика также сообщила о смерти 280 военнослужащих с начала военного конфликта 27 сентября.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения

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