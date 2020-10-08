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Нападение енота на журналиста перед Белым домом попало на видео
Фото: pexels.com / anne sch

Нападение енота на журналиста перед Белым домом попало на видео

Виктория Федотова

Животные

В Сети набирает популярность ролик, снятый в Вашингтоне перед резиденцией президента США Дональда Трампа. На кадрах видно, что корреспондент CNN записывает подводку, но отвлекается и ругается.

Журналист Джо Джонс подвергся атаке енота: он пытался отбросить животное, но тот снова подбегал к мужчине. На помощь Джонсу пришел коллега.

Видео: twitter.com / AlisynCamerota

В Сети пошутили, что енот выступил на стороне республиканца-Трампа, имея в виду, что канал CNN пользуется поддержкой американских демократов. Видео опубликовано в Twitter.

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