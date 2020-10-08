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Актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне московского фитнес-центра
Фото: instagram.com/rinoeye

Актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне московского фитнес-центра

Виктория Родимкина

Происшествия

Актер Московского молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне столичного фитнес-центра. Об этом сообщает Пятый канал в четверг, 8 октября.

Отмечается, что 26-летний актер утонул в бассейне центра на Ангарской улице. На место случившегося вызвали скорую помощь, но врачам не удалось спасти мужчину.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины в бассейне столичного центра.

По версии следователей, трагедия случилась 7 октября. Мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники центра пытались оказать ему помощь, но мужчина скончался до приезда скорой.

Ринат Кафиятуллин окончил актерский факультет Института современного искусства в 2015 году. В театре Спесивцева играл ведущие роли в спектаклях «Преступление и наказание», «Ревизор» и других.

Ранее произошел аналогичный случай. В бассейне фитнес-клуба утонула дочь Владимира Конкина София.

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