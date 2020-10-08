Пропавший во Владимирской области 7-летний школьник Савелий Роговцев объявлен в федеральный розыск

Фото: Предоставлено оперативным штабом по поискам школьника

Объявлен в федеральный розыск пропавший во Владимирской области 7-летний школьник Савелий Роговцев. Поиски мальчика ведутся непрерывно вот уже одиннадцатые сутки. За достоверную информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение.

В селе Горки Камешковского района, где пропал мальчик, в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. К поискам школьника привлечены сотрудники регионального Следственного комитета, полиции, МЧС, спасатели, добровольцы и их многочисленные помощники из числа местных жителей и приезжих людей — всего более 400 человек. Задействованы авиация, беспилотники и вездеходы.

Специалисты и добровольцы обследовали все дома, колодцы, водоемы, заброшенные здания и сооружения села и окрестностей, а также близлежащие леса, поля, луга, пашни и овраги. Однако это ни к чему не привело.

Следственное управление СК России по Владимирской области возбудило уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Допрошено более 250 человек, установлены водители, проезжавшие в период исчезновения мальчика через село, отработаны все возможные версии, но пока никаких зацепок не найдено.

Сейчас оперативный штаб по поиску мальчика выдвинул основную версию — похищение ребенка. Он принял решение объявить через СМИ о вознаграждении за достоверную информацию о нахождении Савелия Роговцева.

Приметы мальчика: на вид семи лет, рост около 120 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые. Был одет в синюю куртку, белую рубашку, темно-синие брюки, синие кроссовки. При себе имел черный школьный рюкзак с желтыми вставками, изображением автомобиля и надписью Off road extreme.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении 7-летнего Савелия Роговцева, просим немедленно сообщить в полицию по телефонам 02, 112, 8 (49248) 77-81-26, 8-919-016-37-45 (дежурная часть ОМВД России по Камешковскому району), 8-920-902-07-77 (Управление уголовного розыска по Владимирской области), а также по номеру горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700 54 52.

Напомним, 28 сентября около 13:30 Савелий Роговцев и еще несколько ребят приехали на школьном автобусе из райцентра Камешково в село Горки после занятий. Они вышли на автобусной остановке и разошлись каждый в сторону своего дома. Савелию предстояло пройти 250–300 метров, однако домой он так и не пришел. С этого дня и до настоящего времени ведутся его активные поиски.

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