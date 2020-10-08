Названа дата рассмотрения проектов во исполнение поправок к Конституции в Совфеде

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Члены Совета Федерации рассмотрят президентские законопроекты во исполнение изменений в Конституцию на заседании 3 ноября. Об этом сообщил председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас в четверг, 8 октября.

— Планируется на заседании 3 ноября, — уточнил парламентарий в комментарии РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет проектов для реализации принятых поправок к Конституции. В частности, среди документов — новая редакция федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации», поправки к законам «О Конституционном суде РФ», «О прокуратуре РФ» и многие другие.

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