Шестерых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг

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Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, штангист Руслан Албегов, чемпионка мира 2013 года по тяжелой атлетике Тима Туриева дисквалифицированы за допинг. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили на сайте международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Кроме того, IWF дисквалифицировала Дмитрия Лапикова, Максима Шейко, Егора Климонова и Юлию Коновалову.

Всех отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

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