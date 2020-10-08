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Шестерых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг
Фото: TASS / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / Ivo Cagalj

Шестерых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг

Кирилл Николаев

Спорт

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, штангист Руслан Албегов, чемпионка мира 2013 года по тяжелой атлетике Тима Туриева дисквалифицированы за допинг. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили на сайте международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Кроме того, IWF дисквалифицировала Дмитрия Лапикова, Максима Шейко, Егора Климонова и Юлию Коновалову.

Всех отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

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допингдисквалификация спортсменатяжелая атлетика
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