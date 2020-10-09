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Наталья Сергунина: Утвержден предмет охраны дома Перлова на Мясницкой
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Наталья Сергунина: Утвержден предмет охраны дома Перлова на Мясницкой

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Мясницкая улица, 19 Карта всех событий

Власти Москвы утвердили предмет охраны бывшего чайного магазина Перлова. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, трехэтажный особняк в псевдокитайском стиле расположен по адресу: улица Мясницкая, дом 19. Это одно из самых необычных зданий в столице.

— Теперь его реставрацию можно будет проводить только в соответствии с утвержденным предметом охраны, — отметила Сергунина.

Дом построен в 1890–1893 годах для купца Сергея Перлова. Специалисты описали все архитектурные и декоративные элементы, которые формируют облик исторического здания. Дом конца XIX века являлся объектом культурного наследия федерального значения.

Как рассказали в Мосгорнаследии, особое впечатление на горожан производит богатый декор фасада здания. Переднюю стену украшает лепнина в виде драконов, змей, китайских зонтиков и фонарей. Все эти элементы вошли в предмет охраны.

Кроме того, специалисты Мосгорнаследия признали ценными интерьеры объекта. Это кессонный потолок с позолоченным орнаментом и росписью, а также резные деревянные элементы декора.

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МосгорнаследиеНаталья СергунинаМосква
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