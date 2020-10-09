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Глава МИД Армении посетит Москву
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава МИД Армении посетит Москву

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян приедет в Москву. Об этом сообщил советник армянского посольства в России Эдвард Джамбазян.

— Могу подтвердить, что наш министр приедет, — цитирует советника Интерфакс.

Он не ответил на вопрос, возможна ли во время этого визита встреча представителей Армении и Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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