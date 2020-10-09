СМИ: Азербайджан и Армения могут заключить перемирие по Карабаху в пятницу или субботу

Фото: facebook.com / Минобороны Армении

Азербайджан и Армения в ближайшее время могут заключить перемирие по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает французское агентство AFP.

#BREAKING Armenia, Azerbaijan confirm they will join Moscow talks: Russia pic.twitter.com/TDlkjsab7e — AFP news agency (@AFP) October 9, 2020

По данным издания, перемирие может быть заключено в пятницу или субботу.

Как сообщают западные СМИ, президент Франции беседовал на эту тему с армянским премьер-министром Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Алиевым.

— Дело идет к перемирию в ближайшее время, даже если ситуация пока еще нестабильная, — приводятся в публикации слова из сообщения канцелярии французского президента.

Ранее Баку и Ереван подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве, которые пройдут 9 октября. Стороны обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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