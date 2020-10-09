Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Два снаряда упали в черте Степанакерта в пятницу, 9 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в городе включили сирену воздушной тревоги. Над местом попадания снарядов поднялся дым.

Переговоры по Нагорному Карабаху на уровне глав министерств иностранных дел России, Азербайджана и Армении начнутся в Москве в 15:00 по московскому времени.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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