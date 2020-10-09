Путин сообщил Совбезу о телефонных разговорах с Алиевым и Пашиняном

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин в преддверии встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении проинформировал Совет безопасности РФ о телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 9 октября.

По его словам, участники совещания возобновили призыв к двум государствам о прекращении огня.

— Продолжился также обмен мнениями по положению дел в Киргизии, — уточнил представитель Кремля.

Он добавил, что на совещании также была отмечена важность скорейшей стабилизации ситуации «с тем, чтобы предотвратить ее скатывание к хаосу», передает РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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