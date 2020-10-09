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«Следы крови»: адвокат рассказал о новых уликах в квартире Легкоступовой
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

«Следы крови»: адвокат рассказал о новых уликах в квартире Легкоступовой

Юлия Захарова

Происшествия

Новые улики, которые могут свидетельствовать об убийстве певицы Валентины Легкоступовой, обнаружили в квартире звезды. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы дочери покойной.

— Многочисленные следы крови на постельном белье — простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови, — отметил юрист.

По его словам, все предметы отправили на экспертизу, специалисты установят, чья кровь на них обнаружена.

Как добавил Жорин, версия убийства Легкоступовой по-прежнему рассматривается, эксперты сомневаются в найденной расписке об отчуждении квартиры исполнительницы. Однако имя человека, на которого она была составлена, адвокат не раскрыл.

Подозреваемым по делу является вдовец артистки Юрий Фирсов. Он сообщил, что жена поскользнулась в ванной и получила травму головы, при этом она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Фирсов подчеркнул, что сам убеждал Легкоступову обратиться за медицинской помощью, но та якобы отказалась. Позднее же в больнице певице диагностировали ушиб головного мозга и многочисленные гематомы.

— Валентина Легкоступова не могла упасть в ванной. Травмы на ее теле не могли быть получены в результате единичного падения. Это многократное воздействие предположительно тупым предметом, — заключил Жорин в беседе с Пятым каналом.

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве.

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адвокатуликиВалентина Легкоступова
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