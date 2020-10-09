«Шикарное перевоплощение»: Галкин предстал перед поклонниками в женском образе

Фото: YouTube.com / ТО Gazgolder

Юморист Максим Галкин опубликовал новое видео на своей странице в соцсети Instagram.

В начале ролика артист позирует перед камерой в своем обычном виде. Спустя секунду юморист предстает в неожиданном образе — он одет в женскую одежду, накрашен, а также на нем есть украшения.

— Снимали сегодня, — подписал видео Галкин.

Он дополнил подпись хэштегами «опять сети перепутал» и «тиктокаю в инсте».

Поклонники оценили юмор артиста: «Развеселили! Удачный выбор! Класс!»; «Мастер перевоплощений»; «Боже, какая красотка!»; «Это гениально. Лучшее видео для «Тиктока»; «Вот это я понимаю, МАСТЕРСТВО, шикарное перевоплощение — взгляд, мимика, походка».

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