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Евгений Миронов рассказал, как едва не остался инвалидом
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Евгений Миронов рассказал, как едва не остался инвалидом

Татьяна Плотникова

Звезды

Народный артист России Евгений Миронов рассказал о перенесенной в детстве болезни, из-за которой мог остаться инвалидом.

Как рассказал Миронов, в шестилетнем возрасте у него диагностировали туберкулез кости, ребенок мог передвигаться только при помощи костылей. Вставал вопрос о том, сможет ли Евгений в будущем ходить или останется инвалидом.

Врачи рекомендовали соблюдать постельный режим. Однако родители Миронова решили отправить сына в санаторий в Евпатории. Ребенок провел там целый год, зато в результате смог победить болезнь.

— Приехала мама, был консилиум врачей. Она не знала, что они решат... Я помню, как она поворачивает голову, а я иду без костылей и знаю, что утром мы улетам в Москву домой, — рассказал артист в передаче #ещенепознер.

Ранее звезда Comedy Woman Мария Кравченко рассказала о трехлетней борьбе с кожным заболеванием.

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Евгений Мироновболезнь
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