Более 6 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за аварии
Шесть населенных пунктов Республики Дагестан остались без электричества из-за аварии на линиях электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в субботу, 10 сентября.
Помимо жилых домов, электричество не получают пять социальных объектов.
— Частично два населенных пункта Дербентского района (350 домов, проживает 1432 человека) и частично четыре населенных пункта Хасавюртовского района (1530 домов, 5026 человек) остались без света, — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс.
Специалисты развернули аварийно-ремонтные работы. Они начались в 08:00.
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