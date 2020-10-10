«Уже 40 дней»: Екатерина Волкова опубликовала фото в память о Борисе Клюеве

/ Фото: Елена Горбачева

Актриса Екатерина Волкова рассказала, как тяжело переживает уход из жизни артиста Бориса Клюева. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что до сих пор не верит в смерть актера. По ее словам, она никогда не забудет Клюева, который стал для нее отцом.

— Уже 40 дней, а кажется, что только вчера мне позвонили и сказали, что вас больше нет. Физически нет, а в душе, в мыслях, в воспоминаниях вы будете со мной всегда. И не только со мной, с миллионами ваших поклонников, — призналась актриса.

— Спасибо, что были в моей жизни, люблю вас! Вы всегда будете в моем сердце. Светлая вам память, Борис Владимирович. Следите там за всей нашей-вашей Воронинской семьей, я была счастлива эти 11 лет называться вашей дочерью, — написала Волкова.

Напомним, народный артист России Борис Клюев скончался на 77-м году жизни 1 сентября в Москве из-за тяжелой болезни.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Клюев — советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Он родился в Москве в 1944 году. В 1969 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Одной из самых известных для Клюева стала роль Николая Воронина в популярном сериале «Воронины». Помимо этого, актер сыграл в большом количестве театральных постановок, среди которых «Маскарад» по произведению Лермонтова, «Любовный круг» по Моэму, «Мольер» по Булгакову.

Также Борис Клюев известен по ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Физрук», в фильмах «Пиковая дама», «Маскарад» и «Годунов». Артист снимался в документальных фильмах и занимался озвучиванием иностранных проектов.

В мае 2018 года у Бориса Клюева диагностировали онкологическое заболевание.

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