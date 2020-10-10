«Действует на всех»: астролог рассказала о влиянии Марса на события в октябре

Фото: Официальный аккаунт Василисы Володиной в Instagram (instagram.com/vasilisa.volodina)

Телеведущая и астролог Василиса Володина рассказала о серьезном влиянии планеты Марс на жизнь людей. По ее словам, Марс начал в августе «выписывать на небе» большую петлю, которая не закончена по сей день.

— Марс в Овне действует совершенно на всех — по мировым событиям все очевидно (военная активность, перевороты, пожары, взрывы), — пояснила астролог.

Она отметила, что одновременно с конфликтностью и травмоопасностью Марс усиливает у людей желание активно работать и преодолевать препятствия. Как отметила Володина, в период с 10 по 20 октября будут второй раз проигрываться сценарии середины августа. При этом окончательно события этого времени реализуются в последних числах текущего года.

В качестве примера астролог привела небольшую инфографику, согласно которой заметные события в первой декаде августа вернутся на «доработку» в районе 20 октября, а окончательно подойдут к завершению уже примерно 10 декабря.

— А еще во время любой ретроградности важно понять, чему тебя учит эта пробуксовка, в чем истинная причина задержек? Зачем и почему события идут наперекосяк или все на самом деле по плану? — написала Володина на своей странице в Instagram.

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