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«Настоящая русская красавица»: фото похудевшей Пелагеи поразило поклонников
Фото: instagram.com/pelageya_insta

«Настоящая русская красавица»: фото похудевшей Пелагеи поразило поклонников

Евгения Звощик

Звезды

Певица Пелагея опубликовала новую фотографию на своей странице в соцсети Instagram. На снимке артистка позирует в платье черного цвета с цветочным рисунком.

На голове у артистки народный головной убор.

Поклонники выразили свое восхищение внешним видом любимой певицы: «Как всегда прекрасна и обаятельна»; «Безумно красивая»; «Настоящая русская красавица!»; «Пелагея потрясающая, как всегда!»; «Прелесть!!!»; «Достояние России и русской красоты!!!»; «Бесконечное восхищение. Потрясающая».

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