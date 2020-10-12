Россия запустит два новых модуля на МКС в 2021 году

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Два российских модуля планируется запустить на Междануродную космическую станцию (МКС) в 2021 году. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, речь идет о модулях «Наука» и «Причал». Первый планируется вывести на орбиту ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур. В этом модуле будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, сообщает РИА Новости.

Рогозин добавил, что запуск «Причала» планируется ракетой «Союз-2.1б» в составе специального грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ». На данный момент у российского сегмента МКС имеются в наличии пять модулей: «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск» и «Рассвет»

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