Сотрудников Росгеолфонда в Москве эвакуировали из-за специфичного запаха

Фото: NECHAEVA

Россия, Москва, 3-я Магистральная улица Карта всех событий

Сообщение о специфичном запахе в здании Российского федерального геологического фонда поступило на пульт МЧС в понедельник, 12 октября. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В МЧС уточнили, что инцидент произошел на 3-й Магистральной улице.

— Силами администрации в целях предосторожности люди из здания были эвакуированы до приезда спасателей. В 16:40 проверка была завершена, — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что возгорания в здании не обнаружили.

Читайте также: Пожарная машина перевернулась в аэропорту Домодедово