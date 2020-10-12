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Сотрудников Росгеолфонда в Москве эвакуировали из-за специфичного запаха
Фото: NECHAEVA

Сотрудников Росгеолфонда в Москве эвакуировали из-за специфичного запаха

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, 3-я Магистральная улица Карта всех событий

Сообщение о специфичном запахе в здании Российского федерального геологического фонда поступило на пульт МЧС в понедельник, 12 октября. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В МЧС уточнили, что инцидент произошел на 3-й Магистральной улице.

— Силами администрации в целях предосторожности люди из здания были эвакуированы до приезда спасателей. В 16:40 проверка была завершена, — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что возгорания в здании не обнаружили.

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МЧСМоскваэвакуация
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