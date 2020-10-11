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Пожарная машина перевернулась в аэропорту Домодедово
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пожарная машина перевернулась в аэропорту Домодедово

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Пожарная машина перевернулась во время тренировки в аэропорту Домодедово. В результате происшествия пострадали три человека, их доставили в больницу. Об этом ТАСС сообщил в субботу, 10 октября, источник в экстренных службах.

— В результате проведения тренировки в аэропорту Домодедово перевернулся пожарный автомобиль, который принадлежит воздушной гавани. Пострадали три человека, они доставлены в одну из городских больниц, — сказала собеседник агентства.

Пока неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Аэропорт Домодедовопожарные машиныМосква
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