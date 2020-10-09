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МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Подмосковье в выходные
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Подмосковье в выходные

Юлия Ямпольская

Общество

В Московской области ожидается высокая пожароопасность в выходные, 10 и 11 октября. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Уточняется, что в Коломенском городском округе, а также в округах Кашира, Шатура и Павловский Посад в Подмосковье ожидается пожароопасность четвертого класса, передает агентство городских новостей «Москва».

В МЧС добавили, что жителям необходимо ограничить выходы на природу и осторожно обращаться с огнем. Не стоит разводить костры в лесу и на торфяниках, на участках поврежденного леса, лесосеках и под кронами деревьев, а также сжигать мусор.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в лесополосе на северо-востоке Москвы. Заброшенное здание загорелось в лесополосе в Ярославском районе столицы. Огонь распространился примерно в 11:00 на улице Вешних Вод.

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ПодмосковьеМЧС РФвысокая пожароопасность
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