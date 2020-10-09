Пожар произошел в лесополосе на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, улица Вешних Вод Карта всех событий
Заброшенное здание загорелось в лесополосе в Ярославском районе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МЧС по региону в пятницу, 9 октября.
Огонь распространился примерно в 11:00 на улице Вешних Вод.
— В лесополосе было возгорание ветхого заброшенного строения. Возгорание было успешно ликвидировано пожарным подразделением, — сообщили в МЧС.
Во время пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что одного человека спасли при пожаре в квартире на юго-востоке столицы. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже.
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