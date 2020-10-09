Пожар произошел в лесополосе на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Вешних Вод Карта всех событий

Заброшенное здание загорелось в лесополосе в Ярославском районе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МЧС по региону в пятницу, 9 октября.

Огонь распространился примерно в 11:00 на улице Вешних Вод.

— В лесополосе было возгорание ветхого заброшенного строения. Возгорание было успешно ликвидировано пожарным подразделением, — сообщили в МЧС.

Во время пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что одного человека спасли при пожаре в квартире на юго-востоке столицы. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже.

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