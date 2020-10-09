Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пожар произошел в лесополосе на северо-востоке Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар произошел в лесополосе на северо-востоке Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, улица Вешних Вод Карта всех событий

Заброшенное здание загорелось в лесополосе в Ярославском районе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МЧС по региону в пятницу, 9 октября.

Огонь распространился примерно в 11:00 на улице Вешних Вод.

— В лесополосе было возгорание ветхого заброшенного строения. Возгорание было успешно ликвидировано пожарным подразделением, — сообщили в МЧС.

Во время пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что одного человека спасли при пожаре в квартире на юго-востоке столицы. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже.

Читайте также: Сотрудники МЧС потушили пожар в производственном здании в Москве

МЧССВАОпожар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнесу придется перестроиться

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Художества Евгении Васильевой: рисуй, воруй, люби

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Идеальный шторм: время затянуть пояса

Все мнения
О проекте