Сотрудники МЧС потушили пожар в производственном здании в Москве

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Россия, Москва, 1-я улица Бухвостова, 12/11к11 Карта всех событий

Пожар в производственном здании на востоке столицы потушили на площади 100 квадратных метров. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

В 00:38 пожар ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

Уточняется, что огонь охватил два этажа — четвертый и пятый. Площадь возгорания была 50 квадратных метров на каждом этаже, передает ТАСС.

Видео: «Вечерняя Москва»

Информация о пожаре по адресу 1-я Бухвостова, 12/11, корпус 11 поступила в 23:34. Горение происходило в пятиэтажном кирпичном здании. Изначально возгорание случилось на четвертом этаже, потом пламя перекинулось на пятый этаж. В 23:55 открытое горение было ликвидировано. Из здания до прибытия сотрудников МЧС эвакуировали 82 человека.

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