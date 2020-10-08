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Производственное здание с аккумуляторами загорелось на востоке Москвы
Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Производственное здание с аккумуляторами загорелось на востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, 1-я улица Бухвостова, 12/11к11 Карта всех событий

Пожар начался в производственном здании на востоке столицы, где хранятся литиевые аккумуляторы. Раздаются хлопки. Об этом сообщил в среду, 7 октября, источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на улице 1-я Бухвостова, 12/11, корпус 11. В комнате на четвертом этаже наблюдается открытое горение.

— Происходят множественные хлопки, — сказал собеседник ТАСС.

По данным источника, внутри могут находиться люди.

Видео: «Вечерняя Москва»

Ранее сообщалось, что злоумышленник поджег автомобили в Москве и попал на камеру. В настоящее время причины инцидента устанавливаются.

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