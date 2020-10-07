Два человека пострадали во время пожара на севере Москвы
улица Клары Цеткин, 12, МоскваКарта всех событий
Два человека пострадали во время пожара в столичном районе Коптево. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по МОскве в среду, 7 октября.
Инцидент произошел на улица Клары Цеткин. Огонь распространился в подсобном помещении административного здания на третьем этаже.
— Площадь пожара составила пять квадратных метров. В результате инцидента пострадали два человека, — уточнили в ведомстве.
Уточнив, что пострадавшим оказывают помощь медики.
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