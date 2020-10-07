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Два человека пострадали во время пожара на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Два человека пострадали во время пожара на севере Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия
улица Клары Цеткин, 12, МоскваКарта всех событий

Два человека пострадали во время пожара в столичном районе Коптево. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по МОскве в среду, 7 октября.

Инцидент произошел на улица Клары Цеткин. Огонь распространился в подсобном помещении административного здания на третьем этаже.

— Площадь пожара составила пять квадратных метров. В результате инцидента пострадали два человека, — уточнили в ведомстве.

Уточнив, что пострадавшим оказывают помощь медики.

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