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Названа возможная причина пожара в военном санатории в Ялте
Фото: Пресс-служба МЧС России по Республике Крым

Названа возможная причина пожара в военном санатории в Ялте

Виктория Родимкина

Происшествия

Пожар в военном санатории «Ялта» мог произойти из-за короткого замыкания проводки. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) в среду, 7 октября.

Ранее сообщалось, что в военном санатории Ялты загорелась кровля. При возгорании никто не пострадал.

— По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки, — передает сообщение РИА Новости.

Из здания эвакуировали 370 человек. В тушении огня приняли участие пять пожарных расчетов МЧС. Пожар распространился на площади около 1000 метров, на данный момент открытое горение ликвидировано, уточнили в пресс-службе МЧС.

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